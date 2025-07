Dazi nella mente di Trump Cosa ha spinto il presidente Usa a fare bullismo economico contro l’Unione europea

Cosa ha spinto Donald Trump a lanciare un vero e proprio assalto economico contro l’Unione europea? Dietro le sue decisioni si celano motivazioni ben precise, tra cui il desiderio di incrementare gli incassi da dazi, che già superano i 100 miliardi di dollari quest’anno. Ma quali altri fattori hanno alimentato questa strategia di "bullismo" commerciale? Scopriamolo insieme, perché le ragioni sono più complesse di quanto sembri.

Ci sono alcuni fattori che hanno spinto Donald Trump ad alzare i dazi verso i paesi dell’Unione europea al 30 per cento. Li elenca oggi Massimo Gaggi per il Corriere della Sera. Il primo è l ’elevato livello degli incassi per dazi. Perché dall’inizio dell’anno gli introiti Usa da tariffe hanno già superato i 100 miliardi di dollari. Una stima che a dicembre potrebbe attestarsi a quota 300. Non abbastanza per colmare il deficit statunitense o finanziare i tagli fiscali, ma comunque un grosso flusso. Il secondo fattore è che il fantasma della cosiddetta inflazione, oltreoceano, finora non si è palesato. 🔗 Leggi su Open.online