Tommaso Pinza nel roster di Forlì Fiducia nel play dopo le giovanili

Tommaso Pinza torna a casa, nel roster di Forlì (Unieuro 2025/26), portando con sé la fiducia maturata nelle giovanili. A soli 17 anni, il giovane play-guardia, alto 189 cm, si prepara a sfidare i grandi come un vero professionista, dopo aver brillato nell'Under 19 di Eccellenza. Un riconoscimento del suo talento e del percorso di crescita che lo vede protagonista nel mondo del basket senior. La sua avventura sta per decollare, e il meglio deve ancora venire.

Tommy torna a casa. Tommaso Pinza, terzogenito di Riccardo, uno dei soci della Fondazione proprietaria della Pallacanestro 2.015, farà parte del roster dell' Unieuro 202526. E attenzione: nonostante la giovane età (è nato il 10 maggio 2006) ha terminato il percorso nelle giovanili, dunque viene ingaggiato come senior. Come un giocatore vero. Play-guardia di 189 centimetri, ha giocato nella squadra Under 19 di Eccellenza e, dopo aver assaggiato il campionato di B nella Virtus Imola, la società di viale Corridoni ha deciso di riportarlo a casa e renderlo a tutti gli effetti un giocatore della prima squadra.