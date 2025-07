Vietato dialogare con Israele La fatwa sunnita che colpisce gli imam che cercano la pace

Mentre il mondo si impegna a promuovere pace e dialogo tra le culture, alcuni estremisti sunniti colpiscono duramente gli imam che cercano la riconciliazione, minacciando di morte coloro che lavorano per un futuro di tolleranza. La recente fatwa contro Ait Alla Lhoussaine, presidente della Federazione islamica del Veneto, e altri leader impegnati in missioni di pace in Israele, evidenzia quanto sia ancora delicato il cammino verso l’armonia tra i popoli.

“Mentre noi stiamo lavorando da anni per divulgare la pace e l’inclusione tra i figli di Adamo attraverso il dialogo, c’è sempre chi opera in senso contrario e ora temiamo per la nostra vita”. Ait Alla Lhoussaine presidente della Federazione regionale islamica del Veneto, è uno degli Imam europei che ha ricevuto minacce di morte e fatwe per aver recentemente partecipato a una missione di pace in Israele guidata da Hassen Chalghoumi, membro dell’Istituto Milton Friedman. “Questa delegazione, composta da quindici imam provenienti da Italia, Paesi Bassi e Francia, ha compiuto un gesto coraggioso e di alto valore simbolico, promuovendo il dialogo interreligioso tra musulmani e ebrei, visitando i luoghi del pogrom del 7 ottobre e lanciando un appello umanitario per alleviare le sofferenze della popolazione di Gaza”, ha dichiarato Alessandro Bertoldi, Direttore esecutivo Istituto Milton Friedman Institute. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Vietato dialogare con Israele. La fatwa sunnita che colpisce gli imam che cercano la pace

In questa notizia si parla di: pace - imam - israele - vietato

