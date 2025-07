Roma sotto le stelle | tutti i film in programma stasera 13 luglio 2025 nelle arene estive

Stasera a Roma, il cielo notturno si trasforma in un palcoscenico di emozioni con le arene estive sotto le stelle. Un’occasione unica per vivere la magia del cinema all’aperto, tra storie indimenticabili e incontri speciali con protagonisti e registi. Dalle piazze storiche ai parchi più suggestivi, scopri i film in programma e lasciati catturare dall’incanto delle serate romane. Ecco cosa non puoi perdere questa sera!

Domenica 13 luglio 2025, Roma si trasforma in una grande sala cinematografica a cielo aperto, offrendo un ricco calendario di proiezioni per tutti i gusti, tra classici senza tempo, anteprime e incontri con registi. Dalle piazze storiche ai parchi urbani, ecco le principali arene e i film da non perdere questa sera. Piazza San Cosimato – Trastevere. Ore 21:15 – “Basta guardarla” di Luciano Salce Con Franca Valeri, commedia del 1970 che racconta con ironia e grazia il mondo del varietĂ e delle relazioni tra donne. Ingresso gratuito. Parco della Cervelletta – Valle dell’Aniene. Ore 21:15 – “M. Il figlio del secolo” (Episodi 5–8) di Joe Wright Seconda parte dell’imponente serie ispirata all’opera di Antonio Scurati. 🔗 Leggi su Funweek.it

