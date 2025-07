Arriva un nuovo royal wedding | il nipote di Re Carlo sposa la rivale di Kate Middleton

Un nuovo capitolo di storie d’amore e tradizione si apre nel mondo della monarchia britannica. Il nipote di re Carlo, protagonista di un matrimonio sorprendente, sfida le convenzioni e rompe gli schemi consolidati: con Harriet Sperling, entra in scena una relazione che potrebbe cambiare per sempre le regole del royal wedding. La domanda ora è: sarà questa la volta di un amore che supera le aspettative, scrivendo una nuova pagina nella storia reale?

A palazzo – e anche fuori, a tutti gli eventi legati alla Corona – ci sono regole precise e ligie: divieto di accesso a fidanzatini, flirt e storie passeggere. Per prendere parte agli incontri ufficiali, bisogna avere la fede al dito. Così è sempre stato sotto il regno di Elisabetta, con Carlo invece le cose vanno diversamente. O, forse, l’ammissione di Harriet Sperling ai pieni più alti della tribuna reale indica un imminente matrimonio con Peter Phillips, il nipote maggiore del Re? Re Carlo infrange le regole di Elisabetta. “No ring, no bring”, niente anello, niente invito: era il mantra di Buckingham Palace, almeno fino a qualche tempo fa. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Arriva un nuovo royal wedding: il nipote di Re Carlo sposa la “rivale” di Kate Middleton

In questa notizia si parla di: carlo - nipote - arriva - royal

Anziani travolti da auto pirata in via Salvator Rosa a #napoli mentre attraversano la strada. In fin di vita l’uomo. Ferite e contusioni per la donna. La nipote dell’anziana, Martina, invia lettera al parlamentare Francesco Emilio Borrelli: “Attraversare oggi è un infer Vai su Facebook

Kate ha una rivale? Chi è Harriet Sperling, la fidanzata del nipote di Re Carlo apparsa a Wimbledon (che è già; I bookmakers inglesi ne sono certi: a Londra si respira aria di royal wedding (con il benestare di re Carlo); Una giornata al Royal Ascot con re Carlo e la regina Camilla: il racconto di un gruppo di aristocratici italiani.

Mike Tindall in un reality: Re Carlo è preoccupato (e arrabbiato) - DiLei - Re Carlo è molto preoccupato per via della partecipazione a un reality show di Mike Tindall, nipote della defunta ... Riporta dilei.it

Re Carlo al Royal Ascot, Camilla perde il controllo e bacia tutti - Re Carlo e Camilla hanno dato il via al Royal Ascot 2025 martedì 17 giugno, aprendo il corteo in carrozza. Lo riporta dilei.it