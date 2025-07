Lucca ultimatum al Napoli | O chiudete in 48 ore o ascolto Milan e Atalanta

L'aria si fa tesa nel mercato italiano: Lorenzo Lucca ha messo un ultimatum al Napoli, dando un limite di 48 ore per definire il suo futuro. La pazienza del calciatore e dei club coinvolti sta per esaurirsi, mentre le alternative come Milan e Atalanta attendono in silenzio. Il countdown è iniziato: il destino di Lucca si deciderà entro questo breve lasso di tempo, con conseguenze che potrebbero scuotere il panorama calcistico.

Il tempo stringe, la pazienza sta per finire. La trattativa per portare Lorenzo Lucca al Napoli, che sembrava ben avviata grazie a una sorta di prelazione ottenuta da Manna, è arrivata a un punto di svolta improvviso e perentorio. Come riporta il Corriere dello Sport, è stato lo stesso attaccante dell'Udinese a lanciare un vero e proprio ultimatum al club di De Laurentiis: o l'affondo decisivo arriva nelle prossime 48 ore, o la sua porta si aprirĂ alle altre pretendenti, pronte a sferrare il colpo e a beffare gli azzurri. Lorenzo Lucca L'ultimatum di Lorenzo Lucca al Napoli. Il Napoli si è mosso in largo anticipo su Lucca. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Lucca, ultimatum al Napoli: "O chiudete in 48 ore o ascolto Milan e Atalanta"

In questa notizia si parla di: lucca - ultimatum - napoli - chiudete

Napoli, stretta finale per Lucca e Lang: ultimatum Osimhen, Beukema vuole l’azzurro; Napoli, all-in per Ndoye e Beukema. Osimhen-Gala, c’è l’ultimatum; CdS - Ultimatum Lucca al Napoli: se non si chiude entro 48 ore ascolterà altre offerte.

Lucca, il Napoli rompe gli indugi. De Laurentiis in campo per chiudere - Aurelio De Laurentiis sta lavorando per rinforzare l'organico a disposizione di Antonio Conte. Come scrive msn.com

Mercato, si chiude il colpo Lucca: niente Napoli, arriva per 40MLN - Il calciomercato in Serie A passa dal nome di Lorenzo Lucca, centravanti che sembrava dover finire al Napoli per le voci recenti. Scrive calciomercatoweb.it