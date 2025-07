Mondiale per club squadre con meno partite e più guadagni della Champions

Il Mondiale per club FIFA 2025 ha rivoluzionato il panorama calcistico, con un formato più snello e ricco di sorprese. Con meno partite, ma premi da record di circa 930 milioni di euro, si conferma come l’evento più lucrativo mai visto. La finale Chelsea-Paris Saint Germain di stasera è solo l’inizio di un nuovo capitolo, che promette spettacolo, emozioni e grandi opportunità per le squadre di tutto il mondo. Un…

Il Mondiale per club FIFA 2025 si concluderà con la finale Chelsea-Paris Saint Germain in programma stasera alle ore 21 italiane ma già si parla della prossima edizione. Il nuovo formato, disputato negli Stati Uniti, ha coinvolto 32 squadre e ha generato premi da record confermando il torneo come l’evento più remunerativo del panorama calcistico. La FIFA ha reso noto che il montepremi complessivo è stato pari a circa 930 milioni di euro. Un montepremi mai visto prima. Uno degli aspetti che ha attirato di più l’attenzione dei club è quello relativo ovviamente ai guadagni potenziali in caso di percorso positivo nel Mondiale per club FIFA 2025. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Mondiale per club, squadre con meno partite e più guadagni della Champions

In questa notizia si parla di: club - mondiale - squadre - meno

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Il Mondiale per Club 2025 parla brasiliano: è poker di squadre agli ottavi ? Il Brasile “batte” l’Argentina 4-0 e si prende almeno la rivincita nelle competizioni per club. È poker di squadre agli ottavi: Palmeiras e Botafogo daranno vita a un “derby” spettac Vai su Facebook

110 milioni di euro guadagnati con sei partite, squadre beffate; Mondiale per Club, chi supera i quarti e vincerà secondo il Supercomputer Opta; Classifica squadre più tifate al mondiale per club: chi ha più tifosi al mondo?.

Mondiale per club, squadre con meno partite e più guadagni della Champions - Mondiale per Club 2029: criteri di qualificazione Il prossimo torneo è previsto per il 2029, con un nuovo format ancora in via di definizione. Si legge su quifinanza.it

Infantino: «Il Mondiale per Club è stato un enorme successo» - Infantino al settimo cielo dopo il Mondiale per Club: tutte le dichiarazioni del presidente della FIFA Alla vigilia della finalissima tra PSG e Chelsea, il presidente della FIFA, Gianni Infantino, ha ... Segnala juventusnews24.com