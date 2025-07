Scoperta shock sostanze chimiche eterne trovate negli organi dei gatti selvatici

Una scoperta sconvolgente scuote il Giappone: i gatti leopardo di Tsushima, specie a rischio, contengono elevate quantità di PFAS, le "sostanze chimiche eterne" che persistono nell'ambiente e nel nostro organismo. Questa rivelazione mette in luce un pericolo nascosto e potenzialmente cancerogeno che coinvolge non solo la fauna selvatica ma anche la salute umana. È ora di riflettere sulle conseguenze di questa inquietante scoperta e agire immediatamente.

Scoperta choc in Giappone: i gatti leopardo di Tsushima, specie a rischio, contengono elevate concentrazioni di PFAS, le "sostanze chimiche eterne" Una scoperta allarmante scuote il Giappone. I ricercatori hanno individuato elevate concentrazioni di PFAS, le cosiddette "sostanze chimiche eterne" e potenzialmente cancerogene, negli organi dei gatti leopardo di Tsushima. Il team di ricerca ha trovato tracce di queste sostanze chimiche negli organi di tutti i 21 gatti esaminati. Il dato solleva serie preoccupazioni sull'impatto dell'inquinamento sulla conservazione della fauna selvatica.

