Escursionista ferita in Valmasino soccorsa con l’elicottero al passo Barbacan

Nella splendida cornice della Valmasino, un'escursionista è caduta lungo il sentiero che porta al rifugio Omio, riportando un grave infortunio. L'intervento tempestivo del soccorso alpino e l'elicottero hanno permesso di raggiungerla e prestarle assistenza al passo Barbacan. La rapidità dell'intervento ha fatto la differenza, dimostrando ancora una volta quanto sia cruciale la preparazione e la prontezza in ambienti montani per salvare vite.

Intervento di soccorso nella tarda mattinata di oggi, venerdì 12 luglio 2025, in Valmasino. Intorno alle 10:00 un’escursionista è caduta mentre percorreva il sentiero che dal passo Barbacan conduce al rifugio Omio, riportando un infortunio che ha richiesto l’attivazione dei soccorsi. La. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: escursionista - valmasino - passo - barbacan

Escursionista disperso e alpinisti in ritardo: doppio intervento per il soccorso alpino in Valmasino - Domenica intensa per il Soccorso alpino in Valmasino: due interventi di emergenza, uno per un escursionista disperso e l’altro per alpinisti in ritardo.

Escursionista ferita in Valmasino, soccorsa con l’elicottero al passo Barbacan; In difficoltà sul Disgrazia e sul passo del Barbacan. Due alpinisti soccorsi; Val Masino: in difficoltà ad alta quota vengono recuperati dal Soccorso Alpino.

In difficoltà sul Disgrazia e sul passo del Barbacan. Due alpinisti ... - Valchiavenna ha salvato due alpinisti in difficoltà sul Disgrazia e al passo del Barbacan, con interventi in elicottero a oltre 3000 metri di ... Lo riporta ilgiorno.it

In difficoltà sul Disgrazia e sul passo del Barbacan. Due ... - MSN - La stazione di Valmasino del Soccorso alpino, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna ha tratto in salvo due alpinisti in pericolo sul Disgrazia e nei pressi del passo del Barbacan. msn.com scrive