La settimana di Dossier | come funzionava il sistema Amata gli schiavi da 450 euro al mese

Scandali, intrecci e misteri: la settimana di dossier svela il funzionamento del controverso "sistema Amata", un vortice di corruzione e privilegi. Dalla promessa di 450 euro al mese agli schiavi moderni, ai finanziamenti illeciti e alle auto gratis, ogni dettaglio emerge nell'inchiesta che coinvolge l’assessore regionale al Turismo. Marcella Cannariato, moglie del potente di Sicily By Car, avrebbe orchestrato un sistema di favori e clientelismo: ecco cosa si nasconde dietro le quinte della politica.

Il lavoro al nipote, l'auto gratis e i finanziamenti a Lady Dragotto. Gli atti dell'inchiesta per corruzione a carico dell'assessore regionale al Turismo, svelano come funzionava il "sistema Amata". Marcella Cannariato, moglie del capo di Sicily By Car, avrebbe assunto il nipote diciottenne. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

