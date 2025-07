Napoli-Inter 0-3 | Highlights Classic Serie A 2023 24

Preparati a rivivere uno dei momenti più intensi della scorsa stagione di Serie A: il trionfo dell’Inter sul Napoli per 3-0 al Diego Armando Maradona. Questo video ti porterà attraverso gli highlights più emozionanti della partita, anticipando il grande confronto di sabato. Non perdere l’occasione di rivisitare le azioni che hanno fatto la storia recente del campionato italiano: un appuntamento imperdibile per ogni appassionato di calcio!

In vista della resa dei conti di sabato tra Napoli e Inter, rivivi i momenti chiave della partita della scorsa stagione al Diego Armando . Guarda questo video su Youtube L'articolo Napoli-Inter 0-3 Highlights Classic Serie A 202324 proviene da JustCalcio.com. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: napoli - inter - highlights - classic

Napoli o Inter? Il pensiero di Fabio Capello: «Conte deve stare attento agli errori in difesa, Inzaghi deve impedire che si pensi alla Champions. Alla squadra devono dire questo…» - Fabio Capello analizza la corsa allo Scudetto tra Napoli e Inter, offrendo consigli per i rispettivi allenatori.

18^giornata Il Mundialito Tna Over35 2025: Interni Maes - Sunrise Team Highlights della partita. *È possibile aumentare la qualità delle immagini... Vai su Facebook

Inter - Napoli; Roma - Lazio; Napoli-Inter risultato 0-3: gol di Calhanoglu, Barella e Thuram.

Monza Napoli 0-1, gol e highlights: decide McTominay, Inter agganciata ... - 1, gol e highlights: decide McTominay, Inter agganciata in vetta ... Lo riporta sport.sky.it

Napoli-Inter 1-1: video, gol e highlights - Sky Sport - Gli highlights e i gol di Napoli Inter su Sky Sport: guarda le azioni più belle della partita di Serie A. Riporta sport.sky.it