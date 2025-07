Oggi 13 luglio è Santa Clelia Barbieri | giovane bellissima mistica e operaia

Oggi, 13 luglio, ricordiamo Santa Clelia Barbieri, giovane mistica e operaia che, con il suo spirito innovativo, ha saputo unire la vita contemplativa all’attività lavorativa, ispirando generazioni. Nata nelle Budrie e morta prematuramente a soli 24 anni, Clelia rimane un esempio di fede viva e dedizione. La sua memoria liturgica ci invita a riflettere sul valore della testimonianza quotidiana e sulla forza dell’amore divino.

Nella sua breve vita, santa Clelia Barbieri seppe sviluppare l'intuizione di unire la sua attitudine alla vita contemplativa con l'attività lavorativa dando vita ad una giovane famiglia religiosa. Oggi, 13 luglio, è la memoria liturgica di una giovane santa, Clelia Barbieri, una bellissima ragazza morta precocemente a soli 24 anni. È nelle Budrie, una contrada.

