Forza Italia sfida la Lega anche sulla riforma Ncc | cosa prevede la nuova proposta

L’annoso scontro tra tassisti e Ncc si arricchisce di nuovi sviluppi, coinvolgendo anche gli equilibri politici. Andrea Caroppo di Forza Italia propone una riforma ambiziosa che potrebbe rivoluzionare il settore del trasporto non di linea, sfidando direttamente la Lega e le sue posizioni storiche. Una mossa che promette di riaccendere il dibattito e ridefinire il futuro della mobilità in Italia. Ma cosa prevede esattamente questa nuova proposta?

L’eterno braccio di ferro tra tassisti e Ncc (noleggio con conducente) non accenna a placarsi. Ma oggi il conflitto prende una piega inaspettata e si intreccia con gli equilibri interni alla maggioranza di governo. Andrea Caroppo, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Commissione Trasporti, ha presentato una proposta di legge, a sua firma, che punta a riformare il settore del trasporto non di linea, mettendo di fatto in discussione il riassetto normativo voluto da Matteo Salvini (e che dalle organizzazioni di settore era stata considerata troppo pro-taxi). Un’iniziativa che non passa inosservata, specie dopo i dossier su ius scholae e flat tax. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: forza - italia - proposta - sfida

Friuli Venezia Giulia: sette assessori di Lega, Forza Italia e Fedriga rimettono le deleghe. È crisi - La crisi politica in Friuli Venezia Giulia si acuisce: sette assessori di Lega, Forza Italia e del presidente Fedriga hanno rimesso le deleghe, segnando un momento di instabilità nel centrodestra regionale.

Lo stato di salute in Fratelli d'Italia e la politica vista da Roma. Ospite Luca Cannata, parlamentare Vai su Facebook

Forza Italia sfida la Lega anche sulla riforma Ncc: cosa prevede la nuova proposta; Ncc, Forza Italia sfida Salvini: nuova proposta di legge per riordinare il settore; Ius Scholae, Forza Italia sfida Lega e FdI con la cittadinanza dopo 10 anni di scuola, ma gli alleati gridano al tradimento e le opposizioni aprono al dialogo.

Ncc, Forza Italia sfida Salvini: nuova proposta di legge per riordinare il settore - In una conferenza stampa alla Camera gli azzurri presentano una pdl per regionalizzare il servizio di noleggio con conducente che supera la riforma Salvini ... Si legge su ilsole24ore.com

Ius Scholae, Forza Italia sfida Lega e FdI con la cittadinanza dopo 10 anni di scuola, ma gli alleati gridano al “tradimento” e le opposizioni aprono al dialogo - Forza Italia ripropone una versione rinnovata dello "Ius scholae", denominata "Ius Italiae". orizzontescuola.it scrive