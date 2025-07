Quanto guadagna davvero chi vince Wimbledon quest' anno

Se pensate che il premio per il vincitore di Wimbledon sia solo una questione di gloria, vi sbagliate di grosso. Oltre al prestigio inestimabile, il campione si aggiudica cifre da capogiro: ma quanto guadagna realmente il trionfatore di uno dei tornei più ambiti del mondo? Scopriamo insieme i dettagli e le sorprese di un montepremi che fa gola a molti. Perché alla fine, il successo va ben oltre la coppa...

Siamo alle semifinali di Wimbledon 2025, terzo Slam dell'anno e forse il più prestigioso (e seguito) torneo di tennis al mondo, oltre che il più antico. È tempo di bilanci e di premi: sì, perché domenica 13 luglio scopriremo chi prenderà il testimone di Carlos Alcaraz, campione uscente e probabile vincitore anche quest'anno. Il montepremi totale di Wimbledon 2025 è di 53,5 milioni di sterline (circa 62 milioni di euro), +7% rispetto allo scorso anno, distribuito tra tutti i gironi e le categorie, compresi i giocatori che hanno partecipato alle qualificazioni. Quest'anno i campioni del singolare maschile e femminile riceveranno ciascuno 3 milioni di sterline (3 milioni e mezzo di euro), contro i 2,7 milioni di sterline dello scorso anno. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Quanto guadagna davvero chi vince Wimbledon quest'anno

In questa notizia si parla di: wimbledon - anno - quest - guadagna

Il piano di Sinner: tra Wimbledon e Us Open un'estate al top per chiudere l'anno al n.1 - Tra Wimbledon e gli US Open, l’estate di Sinner si trasforma in un crescendo di determinazione e talento.

Quindi #Sinner quest’anno guadagna comunque punti in classifica con n occasione del torneo di #Wimbledon ragione per cui rimarrebbe numero 1 nel ranking anche in caso di eventuale…..? Vai su X

Wimbledon, Sinner guadagna punti su Alcaraz. Domani le semifinali. Quella tra il n.1 e Djokovic sarà la seconda sfida maschile in tabellone. L'altoatesino, comunque vada, allunga sullo spagnolo. Vai su Facebook

Il patrimonio di Jannik Sinner, tra montepremi e sponsor; Jannik Sinner guadagna tanti punti su Alcaraz nel ranking ATP. La finale può cambiare tutto nella corsa al n.1; Wimbledon, prize money da record: ecco quanto si guadagna per ogni vittoria.

Sinner, quanto guadagna se vince a Wimbledon? La finale contro Alcaraz e il montepremi da record - 4) nella semifinale di Wimbledon 2025, Jannik Sinner si prepara alla sfida forse più importante della sua carriera: la finale ... Si legge su msn.com

Sinner, quanto guadagna se arriva in finale a Wimbledon: il montepremi milionario - Ma in tutto sono 12, tra i quali anche gli azzurri Cobolli e Sonego, i tennisti che proveranno ad aggiudicarsi il ... Come scrive msn.com