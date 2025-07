Pernice e cioccolato fondente mai aglio | le regole alla tavola della regina Elisabetta e perché mangiava spesso da sola

La regina Elisabetta, simbolo di eleganza e sobrietà, aveva regole precise anche a tavola. Svelando i segreti della sua alimentazione, l’ex chef Darren Grady ci rivela che, lontano daifasti dei banchetti ufficiali, le sue abitudini erano semplici e rigorose. Un mondo di rituali e scelte insolite, come la preferenza per cibi inattesi come pere e cioccolato fondente, lontano dall’immagine di lusso sfrenato. La disciplina della regina Elisabetta in cucina ci insegna molto sulla cultura e i valori della monarchia britannica.

Caviale? Champagne? Aragosta? Niente di tutto questo. Alla tavola della regina Elisabetta – parliamo di quella privata, non dei banchetti di Stato – non c'era niente di tutto questo. Parola dell'ex chef reale Darren Grady, che ha trascorso quindici anni alla corte dei Windsor e oggi può raccontarci alcuni aneddoti sulle abitudini alimentari dei membri della royal family più famosa al mondo. La disciplina della regina Elisabetta. Iniziamo con il dire che la compianta monarca, come confermato da Grady, era una donna molto disciplinata. «La regina era molto severa e disciplinata», ha raccontato lo chef.

Dagli orari dei pasti ai cibi concessi, le regole ferree di Elisabetta a tavola.

