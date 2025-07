Presunti diplomi falsi per lavorare a scuola | un caso con 63mila euro di stipendi pubblici incassati illegalmente e diplomi venduti a 4.000 euro oltre 500 imputati a processo

Un'indagine che scuote il mondo scolastico italiano, rivelando un vasto sistema di diplomi falsi utilizzati per ottenere incarichi e incassi illeciti di oltre 63mila euro di stipendi pubblici. Con piĂą di 500 imputati coinvolti, questa crisi mette in discussione l'integritĂ del nostro sistema educativo. Scopriamo i dettagli di un caso che rischia di compromettere la credibilitĂ delle nostre istituzioni e di mettere a rischio il futuro dei nostri studenti.

L’inchiesta sui diplomi scolastici falsi utilizzati per ottenere incarichi come docenti e personale ATA nelle scuole si espande ulteriormente. Attualmente sono 525 le persone rinviate a giudizio, con altri 22 imputati che si aggiungeranno da ottobre, tutti residenti in una provincia della Regione Campania. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

