Il clan voleva cucire la bocca ad un avvocato i colossi imprenditoriali di Sciacca e i nobili di Agrigento | la settimana di Dossier

Una settimana intensa di dossier sconvolgenti svela un quadro inquietante di minacce, violenze e il controllo mafioso che si estende tra Sciacca, Agrigento e Porto Empedocle. Il clan, pronto a silenziare l’avvocato e dominare il territorio con colpi di pistola e intimidazioni, evidenzia la complessità di una rete criminale ancora attiva e pericolosa. Un’indagine che promette di fare luce su un sistema di potere mascherato da silenzio e paura, destinato a...

Minacce di morte, pestaggi, colpi di pistola e mitragliate contro auto e case: il gruppo di fuoco dei clan mafiosi di Porto Empedocle e Villaseta, spesso "comandato" dal carcere da James Burgio, personaggio centrale della "terza puntata" dell'operazione iniziata lo scorso dicembre (e destinata a. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

La mafia voleva prendersi il Foggia: il club in amministrazione giudiziaria. Gli ultras, i clan e gli attentati: la strategia per far vendere la società - La mafia cercava di impossessarsi del Foggia, ricorrendo a estorsioni, intimidazioni e attentati. Attraverso una strategia sottile, mirava a far vendere il club a un prezzo stracciato, sfruttando l’influenza degli ultras e dei clan.

