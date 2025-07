dopo la salvezza i giovani voltano pagina la primavera riparte di slancio morrone punta su castaldo

Dopo il miracolo della salvezza, la Primavera del Bologna si rimette in marcia con entusiasmo e determinazione. La rinascita dei giovani rossoblù segna l'inizio di una nuova avventura, con Morrone alla guida e Castaldo pronto a fare la differenza. È il momento di voltare pagina e scrivere un capitolo vincente: il futuro è tutto da scoprire. La strada è tracciata, e il cuore batte forte per un’altra stagione di successi.

La Primavera del Bologna riavvolge il nastro ed è pronta a scrivere una nuova storia in vista della prossima stagione. Archiviato il brivido per il rischio retrocessione, con lo spareggio salvezza del Dall'Ara con l'Empoli che ha sancito la permanenza nella massima serie dei giovani rossoblù. Il primo capitolo di questa nuova annata porta il nome di Stefano Morrone, neoallenatore della Primavera, subentrato a Leonardo Colucci, fautore di questa salvezza in extremis e poi passato al Torino come vice di Marco Baroni per un'avventura in serie A. Toccherà all'ex centrocampista plasmare una squadra che possa ambire a una stagione più ricca di soddisfazioni e per farlo sarà necessario lavorare sul capitale umano in squadra e che potrebbe arrivare in fase di calciomercato.