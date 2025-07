Trump dazi per l' Europa al 30% e il bullismo economico con tutti tranne che con Xi

Nell’arena internazionale, le mosse di Trump sui dazi europei e il silenzio strategico verso Xi pongono nuove sfide alle alleanze globali. La volontà di mantenere alti gli introiti tariffari e la cautela nei confronti del leader cinese rischiano di indebolire il mercato unico, aprendo crepe tra gli alleati. Un gioco di potere che potrebbe rimodellare gli equilibri economici e politici su scala mondiale.

L'idea di mantenere alti gli introiti dalle tariffe e la linea guardinga con Xi (che può usare il ricatto delle terre rare). Il leader apre crepe tra alleati nel mercato unico.

Corte d’Appello Usa “I dazi di Trump per ora restano in vigore” - La Corte d'Appello degli Stati Uniti ha temporaneamente sospeso la decisione che aveva annullato i dazi imposti dall'amministrazione Trump, mantenendoli al momento in vigore.

Il bullismo di #Trump in Europa (e in Italia) funziona. Ci minaccia e noi cancelliamo le norme contro l'elusione fiscale delle Big Tech USA. Ci minaccia e gli concediamo di imporci i dazi. Ci minaccia e indeboliamo le norme antitrust. Fino a quando? Vai su X

La lettera sui dazi, il «bullismo economico»: cosa vuole Trump dall'Unione europea?; Trump rinvia dazi al 1° agosto: “Ue ci sta trattando bene, entro 2 giorni lettera”; I dazi e il bullismo di Trump: le trappole nascoste dietro l'offerta Usa all'Europa.

La lettera sui dazi, il «bullismo economico»: cosa vuole Trump dall'Unione europea? - L’idea di mantenere alti gli introiti dalle tariffe e la linea guardinga con Xi (che può usare il ricatto delle terre rare). Secondo msn.com

Dazi, nella mente di Trump. Cosa ha spinto il presidente Usa a fare «bullismo economico» contro l’Unione europea - Primo fra tutti l'inflazione che, tanto temuta, finora negli USA non si è sollevata. Lo riporta msn.com