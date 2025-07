Volo Air India precipitato i piloti Sumeet e Clive e l’indagine che vuole chiarire le loro ultime settimane

Un tragico incidente di Air India ha suscitato un’ondata di preoccupazione, concentrandosi sulle ultime settimane dei piloti Sumeet e Clive. Con milioni di ore di volo alle spalle, la loro esperienza non avrebbe dovuto mettere in discussione la sicurezza. Tuttavia, l’indagine che mira a chiarire le circostanze dell’incidente ha acceso un acceso dibattito, con critiche provenienti dall’associazione dei piloti che mette in dubbio le conclusioni finora raggiunte.

Il comandante Sumeet Sabharwal aveva 15.638 ore di volo alle spalle, il primo ufficiale Clive Kunder 3.403. Le critiche all'inchiesta dell'associazione dei piloti.

Morti tutti i 242 passeggeri dell’aereo Air India caduto su uno studentato di medici, si scava tra le macerie. Il volo per Londra, l’allarme dei piloti e lo schianto – I video - Una tragedia di proporzioni devastanti scuote l’India: tutti i 242 passeggeri del volo Air India diretto a Londra sono morti nello schianto subito dopo il decollo.

