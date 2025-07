da brenda al tumore al seno gli ultimi drammatici anni di shannen doherty

Il 13 luglio 2024 segna un giorno triste e memorabile nel cuore dei fan di Beverly Hills e Streghe. Shannen Doherty, amata per i suoi ruoli indimenticabili, ha perso la battaglia contro il cancro a soli 53 anni, dopo anni di coraggiosa lotta iniziata nel 2015. La sua storia è un esempio di forza e resilienza, lasciando un vuoto che nessuno potrà colmare. La sua eredità rimarrà viva nei cuori di tutti.

Il 13 luglio 2024 √® una data che i fan di Beverly Hills e Streghe non dimenticheranno mai. √ą il giorno in cui l'attrice Shannen Doherty, l'indimenticabile Brenda in " Beverly Hills 90201 " e Prue in " Streghe ", ha perso la sua battaglia contro il cancro a soli 53 anni. Amata per i suoi ruoli iconici in alcune delle serie cult degli anni '90, l'attrice ha affrontato pubblicamente la malattia dal 2015, quando annunci√≤ di avere un tumore al seno, combattendo con forza e determinazione una battaglia che sembrava vinta prima del 2020, anno nel quale ebbe una recidiva con metastasi che la port√≤ alla diagnostica terminale, annunciata nel 2023, quando ormai il tumore si era diffuso nelle ossa e nel cervello. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it