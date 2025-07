Ursula paga l' Islam L' Ue stanzia 10 milioni per il Corano europeo

Pioggia di soldi dall'Unione Europea per pagare progetti sull'islam: tra i finanziamenti emergono circa 200 mila euro, tra il 2021 e il 2023, per monitorare le discriminazioni ai danni di donne musulmane in Spagna e Belgio. Tra i beneficiari di oltre 53 mila euro c'è il «collettivo contro l'islamofobia in Belgio», realtà gemella di una bandita in Francia e vicina ai Fratelli Musulmani. «L'Unione Europea continua ad alimentare, con sostanziosi fondi, progetti, iniziative, studi connessi con l'Islam, il Corano, l'islamofobia, la sharia. Nulla invece per chi vuole contrastare l'incubo islamista in Europa. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ursula paga l'Islam. L'Ue stanzia 10 milioni per il "Corano europeo"

