Occupato dai tedeschi utilizzato dagli americani per giocare a biliardino amato dalle star di Hollywood L’incredibile storia di un antico hotel di Roma

Nel cuore di Roma, un hotel centenario nasconde un passato affascinante: dall’occupazione tedesca all’uso da parte degli americani come sala giochi, e l’amore di star di Hollywood. Un luogo che ha visto arte, intrighi e celebri artisti intrecciarsi nel tempo. Scopri come questa dimora storica, tra le sale di piazza del Popolo, continua a raccontare la sua incredibile storia di charme e suggestioni senza tempo.

100 anni di Roma raccontati dalle sale di un albergo unico: una storia di arte e artisti che ancora si intreccia dietro a piazza del Popolo. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Occupato dai tedeschi, utilizzato dagli americani per giocare a biliardino, amato dalle star di Hollywood. L’incredibile storia di un antico hotel di Roma

In questa notizia si parla di: storia - occupato - tedeschi - utilizzato

