Un software mille vite rovinate La vergogna britannica del caso Horizon

Un software che ha rivoluzionato le vite, ma anche distrutto in modo ingiusto quella di centinaia di innocenti: questa è la triste storia del caso Horizon. Definito da molti “il più grande errore giudiziario della storia inglese”, rappresenta una macchinazione sistemica e una falla nell’amministrazione automatica. Una vicenda che mette in luce i pericoli di affidarsi ciecamente alla tecnologia al servizio della giustizia. La domanda ora è: come possiamo prevenire simili catastrofi in futuro?

Chi l’ha definito “il più grande errore giudiziario della storia inglese” non ha esagerato. Ma non è solo un errore: è una costruzione metodica, sistemica, protratta per anni. È l’orrore dell’amministrazione automatica che soppianta la giustizia umana. Nel Regno Unito, tra il 1999 e il 2015, oltre 700 dipendenti degli uffici postali – i cosiddetti sub-postmasters – sono stati accusati e condannati per ammanchi di cassa che non avevano mai commesso. Le prove? Un unico testimone: un software difettoso, Horizon, fornito da Fujitsu. Alcuni hanno pagato di tasca propria per coprire buchi inesistenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Un software, mille vite rovinate. La vergogna britannica del caso Horizon

