Tutti i fratellini sono stati adottati | cucciola resta sola nel box Appello dell' Enpa per trovarle una famiglia

Tutti i fratellini sono stati adottati, ma questa dolce cucciola di circa tre mesi e mezzo resta sola nel box dell'ENPA di Arezzo. Questa tenera cagnolina, salvata dai volontari, attende con speranza una famiglia che possa donarle amore e calore. La sua storia è un invito a scoprire il valore di un gesto di solidarietà: perché ogni cuore merita una seconda possibilità. Vuoi essere tu quello che le cambierà la vita?

C'è una dolce cagnolina al canile di Arezzo che attende una famiglia. E' una tenera cucciola di circa tre mesi e mezzo che faceva parte di una cucciolata salvata dai volontari dell'Enpa. Oggi tutti i suoi fratellini sono stati adottati e gli operatori del canile cercano una famiglia che accolga. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: famiglia - tutti - fratellini - sono

“In famiglia siamo tutti bravi, ma il piccolo è il più forte” - In una famiglia in cui tutti sono bravi, il piccolo 232 emerge come il più forte. La scena del calcio italiano si arricchisce di storie di talento e passione, come quella di Francesco Pio Esposito, giovane promessa che ha sfruttato ogni occasione per affermarsi.

MARGE (PIA) ADOTTATA La piccola Marge, ora Pia, è anche lei, come tutti i suoi fratellini e le sue sorelline, a casa ormai da qualche tempo, circondata dall’amore di una grande famiglia – a due e a quattro zampe – e si è perfettamente integrata, portando t Vai su Facebook

Tutti i fratellini sono stati adottati: cucciola resta sola nel box. Appello dell'Enpa per trovarle una famiglia; Montalto di Castro, 17enne scava una buca e muore sepolto dalla sabbia; Sarà curato in Italia Adam, unico sopravvissuto di 10 fratellini.

Le origini e la famiglia di Daniele Doria: chi sono i genitori e i fratelli del ballerino di Amici - Scopri chi è Daniele Doria lontano dai riflettori: dai genitori ai fratelli, tutto sulle origini e la famiglia del ballerino vincitore di Amici 24. Si legge su tag24.it

Famiglia con bimbo disabile sfrattata a Milano: “Gli affitti sono più alti del nostro stipendio” - dieci persone in tutto, tra cui uno dei cinque minori disabile e un anziano malato - fanpage.it scrive