I numeri e il saluto Secondo solo a Ballotta | Modena parte di me

I numeri parlano chiaro: Riccardo Gagno si è consolidato nella storia del Modena, diventando il secondo portiere più presente di sempre, con 197 presenze e appena 200 reti subite. Solo Marco Ballotta, con 318 partite, ha fatto meglio. La sua dedizione e costanza nel ruolo lo rendono un punto fermo del club, e quando Gagno gioca, il cuore gialloblù batte più forte. La sua presenza in campo continua a scrivere pagine importanti.

Social. Gagno ha salutato Modena sui social: "Dopo 6 stagioni è arrivato il momento di voltare pagina. Sono arrivato ragazzo e vado via uomo, grazie ad un percorso che mi ha aiutato a crescere sia come calciatore, che come persona.