Putin sul nucleare iraniano appoggia la linea Trump  Lo zar ricalibra le alleanzeIl generale | ' Ci addestriamo guardando a Est'

In un quadro internazionale in evoluzione, Putin si schiera contro l'uranio arricchito iraniano, rafforzando la sua linea strategica e ricalibrando alleanze cruciali. Con Mosca che respinge le richieste di Teheran, il generale si prepara a giocare le proprie carte, cercando vantaggi da Washington sulla guerra in Ucraina. La geopolitica si ridefinisce, e il mondo osserva attentamente ogni mossa: cosa ci riserverà il futuro?

Axios: Mosca per il no all'uranio arricchito. La bocciatura di Teheran. I «vantaggi» che il Cremlino spera di ottenere da Washington sulla guerra in Ucraina.

Putin: ‘gli Usa comprano ancora combustibile nucleare da noi’ - Durante un incontro con i membri di Business Russia, il presidente Vladimir Putin ha rivelato che gli Stati Uniti continuano ad acquistare combustibile nucleare dalla Russia.

"Abbiamo diritto di avere energia nucleare pacifica, nessuno può togliere questo diritto alla nazione iraniana": lo ha ribadito il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, nel contesto del conflitto in corso con Israele. "In base alle politiche del leader della rivoluzi Vai su Facebook

Putin cambia linea sul nucleare iraniano: «Teheran accetti l’accordo con gli Usa sull’arricchimento zero» - È quanto avrebbe comunicato sia a Donald Trump che agli stessi iraniani, secondo fonti rivelate da Axios. Segnala informazione.it