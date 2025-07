Albatross di Giulio Base è asfittico e soffocante al di là delle dispute politiche

Albatross di Giulio Base si presenta come un tentativo coraggioso di esplorare tematiche profonde, ma purtroppo risulta soffocato da una narrazione povera e una regia limitata. La sua visione si perde in un mare di mediocrità visiva, priva di respiro e vitalità . Un film che, nonostante le intenzioni, fatica a decollare, lasciando lo spettatore con la sensazione di un’opportunità sprecata, e dimostra come il coraggio da solo non sia sufficiente a creare un capolavoro.

Giulio Base ha avuto coraggio a girare Albatross. E gli va riconosciuto. Sapeva che sarebbe stato attaccato. Non mi importano le prevedibili chiacchiere da salotto che il film ha scatenato e che, in certi casi, si avvicinano pericolosamente alla censura. Mi interessa invece la qualitĂ o la non qualitĂ di un film e mi sento di affermare che Albatross è un film asfittico, quasi soffocante per la sua povertĂ visiva. Manca di un ampio respiro, è televisivo e privo di un minimo afflato cinematografico: ergo, la tragica vicenda del neofascista Almerigo Grilz, reporter di guerra triestino che, con Fausto Biloslavo e Gian Micalessin, fondò nel 1983 l’agenzia di stampa che porta il nome del felice uccello urlatore dall’apertura d’ali piĂą grande al mondo, metafora dell’immensitĂ , viene invece resa dal regista con schemi tecnicamente stringati. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Albatross di Giulio Base è asfittico e soffocante, al di lĂ delle dispute politiche

In questa notizia si parla di: albatross - giulio - base - asfittico

Albatross, recensione: Giulio Base racconta la vera storia del reporter Almerigo Grilz - Albatross di Giulio Base ci immerge nella vicenda autentica di Almerigo Grilz, il coraggioso reporter e militante di destra.

Albatross di Giulio Base è asfittico e soffocante, al di là delle dispute politiche; Meloni & C., gli ultimi rimasti a dare importanza ai libri.

Albatross di Giulio Base: la voce di chi ha scelto di raccontare - “Albatross”, il nuovo film di Giulio Base, racconta la vicenda del giornalista triestino Almerigo Grilz, inviato di guerra che con passione e coraggio ha documentato conflitti dimenticati in Medio Ori ... Da globestyles.com

Albatross, Giulio Base: "Con Almerigo Grilz ho voluto creare un cortocircuito" - Giulio Base e Francesco Centorame raccontano com'è stato dirigere e interpretare Albatross, film su una figura comunque controversa come quella di Almerigo Grilz. Lo riporta msn.com