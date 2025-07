Calciomercato Verona pronta la cessione di Tchatchoua Ecco la situazione attuale dei gialloblu

Il calciomercato del Verona si infiamma con la probabile cessione di Jackson Tchatchoua, giovane talento che ha saputo conquistare i cuori dei tifosi gialloblù e attirare sguardi dall’estero. Nottingham è pronta a fare la sua mossa: si attende solo la prima offerta concreta. La situazione attuale promette sviluppi emozionanti, e i prossimi giorni saranno decisivi per il futuro del promettente esterno. Restate sintonizzati per scoprire come si evolverà questa trattativa.

Il Calciomercato Verona entra nel vivo e uno dei nomi caldi in uscita è quello di Jackson Tchatchoua, esterno classe 2001 che ha attirato l'attenzione di diversi club europei grazie alle sue prestazioni convincenti in Serie A.

