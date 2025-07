Treni effetto cantieri sull' alta velocità | si allungano i tempi di percorrenza

I cantieri sulle linee ad alta velocità stanno rivoluzionando i tempi di viaggio, rendendo le tratte più lunghe e complicate. A luglio, i pendolari hanno già avvertito gli effetti di questi lavori, con aumenti significativi nei tempi di percorrenza tra Roma e Milano, Napoli e Milano, e persino tra Bologna e Milano. Se non si interviene, il prossimo agosto potrebbe portare ulteriori disagi e lunghezze nelle vostre tratte preferite, trasformando un viaggio in un vero e proprio tour.

Nel mese di agosto serviranno 110 minuti in più sulla tratta Roma-Milano, due ore in più sulla Milano-Napoli. Quasi il doppio del tempo per la Bologna-Milano. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Treni, effetto cantieri sull'alta velocità: si allungano i tempi di percorrenza

