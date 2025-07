Quanto guadagna chi vince Mondiale per Club 2025 | il premio più colossale nella storia del calcio

Il Mondiale per Club 2025 promette di riscrivere la storia del calcio, con un montepremi senza precedenti e premi milionari per tutte le partecipanti. Tra le squadre in corsa, PSG e Chelsea si preparano a contendersi il premio pi√Ļ ricco di sempre: un bottino a otto zeri che cambier√† per sempre il destino di chi sollever√† il trofeo. Ma quanto guadagner√† effettivamente il vincitore di questa epica battaglia? Scopriamolo insieme.

Un montepremi complessivo mai visto prima: la FIFA √® stata di parola per questa edizione del Mondiale per Club col nuovo format a 32 squadre. Premi milionari per tutti ma per chi vincer√†, tra PSG e Chelsea, potr√† vantarne uno impressionante, a otto zeri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club.

Breve storia della settimana di Joao Pedro: - è stato comprato dal Chelsea, che lo ha pagato circa 70 milioni di euro dal Brighton; - è volato negli Stati Uniti per raggiungere i suoi nuovi compagni, impegnati nel Mondiale per Club; - è stato schierato titolare da Vai su Facebook

