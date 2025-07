Calciomercato Inter un top player nel mirino dei nerazzurri | ecco qual’è l’ultima grande suggestione per il reparto offensivo

Il calciomercato dell'Inter si infiamma con una nuova suggestione: un top player nel mirino dei nerazzurri, pronto a rafforzare il reparto offensivo. Marotta e la sua squadra puntano su un talento giovane e in linea con le nuove direttive di sostenibilità e valorizzazione del capitale tecnico, rappresentando un vero e proprio colpo di scena nel mercato estivo. Ecco tutto ciò che c'è da sapere su questa intrigante operazione...

Calciomercato Inter, nuova dea per Marotta: ecco su chi hanno messo gli occhi i nerazzurri! Le ultime novità di oggi. Sempre più nel vivo il calciomercato Inter, con il club nerazzurro deciso a rafforzare il reparto offensivo con un profilo giovane, moderno e in linea con le nuove direttive imposte dal fondo Oaktree, orientate alla sostenibilità e alla valorizzazione del capitale tecnico. In questo contesto, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, il nome nuovo sulla lista di Cristian Chivu è quello di Loïs Openda, attaccante belga classe 2000 di proprietà del RB Lipsia. Con la partenza di alcuni profili più esperti e una rosa da ringiovanire, i nerazzurri puntano su calciatori in grado di garantire qualità e potenziale di crescita. 🔗 Leggi su Internews24.com