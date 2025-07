Guerra in Ucraina le notizie del 13 luglio | Trump valuta nuovi finanziamenti a Kiev Russia schiera tre navi nel Mediterraneo

Resta aggiornato sulla crisi ucraina con le ultime notizie del 13 luglio, tra nuove valutazioni di finanziamenti da parte di Trump a Kiev, l’attivismo militare della Russia nel Mediterraneo e le intercettazioni di droni ucraini da parte di Mosca. In un contesto di sviluppi diplomatici e tensioni crescenti, conoscere gli eventi in tempo reale è fondamentale per comprendere l’impatto globale di questo conflitto. Segui con noi tutti gli aggiornamenti e le analisi più recenti.

Le notizie live sulla guerra in Ucraina Segui qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla guerra in Ucraina. Notizie ufficiali, sviluppi militari e diplomatici, reazioni internazionali. Tutto quello che c’è da sapere sul conflitto in corso e sul suo impatto globale. Inizio diretta: 130725 08:20 Fine diretta: 130725 22:30 08:09 130725 Ministero Difesa Mosca, intercettati nella notte 36 droni ucraini “Durante la scorsa notte, i mezzi di difesa aerea in servizio hanno distrutto e intercettato 36 veicoli droni ucraini: 26 sul territorio della regione di Belgorod, 4 sul territorio della regione di Voronezh, 3 sul territorio della regione di Lipetsk e 3 sul territorio della regione di Nizhny Novgorod”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Guerra in Ucraina, le notizie del 13 luglio: Trump valuta nuovi finanziamenti a Kiev, Russia schiera tre navi nel Mediterraneo

Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul" - La guerra in Ucraina continua a suscitare tensioni internazionali. Una delegazione degli Stati Uniti, guidata da Rubio, si recherà in Turchia, mentre il Cremlino attende i rappresentanti di Kiev a Istanbul.

