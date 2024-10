Donnaup.it - Cannelloni ai funghi: super cremosi e saporiti

Leggi tutta la notizia su Donnaup.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Id’autunno sono i protagonisti indiscussi della tavola, prepariamo anche icon queste delizie di stagione per un primo vegetariano (non vegano per la presenza del formaggio!) davvero! Per riuscirci, per fortuna, possiamo contare sulla pasta secca già pronta! Una volta reperita, i passaggi per prepararli sono veloci e semplici, ma la resa èlativa! Porteremo in tavola un piatto cremoso, dal sapore intenso di bosco, nutriente e corroborante. Perfetto la domenica, per celebrare una riunione di famiglia, conquisteranno gli amici di sempre se li porteremo in tavola per una cena in compagnia, sorprendendoli con un manicaretto squisito e piuttosto originale. Gustiamoli subito, caldi e fumanti e se avanzano, conserviamoli per un massimo di un giorno in frigorifero, protetti in un contenitore ermetico. Scaldiamoli prima di servirli nuovamente.