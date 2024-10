Avetrana, la serie su Sarah Scazzi andrà in onda con un nuovo titolo (Di martedì 29 ottobre 2024) Groenlandia e Disney hanno annunciato che la produzione, in conformità al provvedimento del Tribunale di Taranto e in attesa dell'udienza programmata per il 5 novembre, esordirà domani 30 ottobre in Italia e si intitolerà Qui non è Hollywood Wired.it - Avetrana, la serie su Sarah Scazzi andrà in onda con un nuovo titolo Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Groenlandia e Disney hanno annunciato che la produzione, in conformità al provvedimento del Tribunale di Taranto e in attesa dell'udienza programmata per il 5 novembre, esordirà domani 30 ottobre in Italia e si intitolerà Qui non è Hollywood

