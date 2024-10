Apericena d'autunno (Di martedì 29 ottobre 2024) Torna a Grande Richiesta l'Apericena D'autunno!Sabato 16 Novembre 2024A San Casciano di CascinaUn'occasione speciale per gustare i sapori dell'autunno con castagne e vino nuovo!Dalle 19:00 - Apericena con castagne e vino nuovo (15€)Dalle 20:00 - Castagne e vino nuovo (3€) Pisatoday.it - Apericena d'autunno Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Torna a Grande Richiesta l'D'!Sabato 16 Novembre 2024A San Casciano di CascinaUn'occasione speciale per gustare i sapori dell'con castagne e vino nuovo!Dalle 19:00 -con castagne e vino nuovo (15€)Dalle 20:00 - Castagne e vino nuovo (3€)

I semi di zucca sono lo snack sano e saporito dalle mille proprietà da sgranocchiare in ogni momento della giornata

(vogue.it)

Non sono solo uno spuntino saporito, ma anche un toccasana per la salute: i semi di zucca si possono consumare come snack o sotto forma di olio, per insaporire ogni tipo di piatto. Per i più tradizion ...

Autunno sul Garda Trentino, tra ulivi e sentieri vista lago

(vanityfair.it)

È tempo di raccogliere le olive in questo angolo del Nord Italia con il suo clima mediterraneo, perfetto per una fuga novembrina. Tra degustazioni nei frantoi, ristoranti creativi, mostre d'arte e pas ...

Attività a Milano da fare in autunno

(vivicentro.it)

Milano è una città dinamica e fervente, ideale per chi desidera trasferirsi per trovare nuove e interessanti opportunità di lavoro e non solo.Tra i vari periodi dell’anno in cui la città si anima e si ...

Ombre d'autunno sotto Il Salone, l'aperitivo con i rossi DOC dei Colli Euganei

(padovaoggi.it)

Un aperitivo all’interno del mercato coperto più antico d’Europa, accompagnato dai migliori vini rossi DOC dei Colli Euganei. Scegli la tua degustazione preferita proposta dalle botteghe Sotto il ...