Anche Al Bano chiama Adriano Celentano | Ci manca è fondamentale per la nostra cultura

Un po' di tempo fa Teo Teocoli si era lamentato del fatto che Adriano Celentano non rispondeva più alle sue chiamate da anni e, a distanza di qualche giorno, Anche Al Bano ha "invocato" il Molleggiato. Il cantante pugliese, in un'accorata e intima intervista al Corriere della Sera, ha detto che vorrebbe incontrare di persona Celentano, ma Anche rivederlo in tv, presentando il suo libro "Il sole dentro" e parlando di alcuni eventi della sua vita privata e professionale. Gli inizi difficili prima del successo Partendo dalla sua infanzia, il cantante di Cellino ha detto che il suo primo ricordo risale a quando all'età di 2 anni vide il padre per la prima volta di ritorno dalla guerra. Ha poi raccontato degli inizi difficili, di quanto faceva l'imbianchino ma neAnche veniva pagato.

