Lanazione.it - 29 ottobre, quando Siena si munì dei primi vigili del fuoco pagandoli col sale

(Di martedì 29 ottobre 2024) Firenze, 292024 –si pensa aidelviene subito in mente il personale specializzato dei nostri giorni, che affronta le situazioni d’emergenza con gli strumenti e la preparazione necessaria. Ma un tempo non era così. Aad esempio i ‘del’ non esistevano, almeno fino al 29del 1598,il Granduca di Toscana Ferdinando I de’ Medici approvò il decreto di Balìa, che era stato emanato due anni prima, nel 1596. Solo grazie a questo provvedimento venne istituito aquella che può essere definita la prima organizzazione vera e propria del Corpo deidel. Una decisione su cui certamente pesarono le conseguenze e i danni ingenti prodotti dal vasto incendio che si era sviluppato nell’ospedale di Santa Maria della Scala.