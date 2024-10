Roma Sky | nessuno scossone Juric sarà in panchina contro il Torino

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Ivanresterà alla guida dellaalmeno fino a giovedì, quando i giallorossi ospiteranno all’Olimpico il. A riportarlo è Gianluca Di Marzio di Sky, secondo cui – salvo sorprese – non dovrebbero esserci scossoni e il tecnico croato dirigerà regolarmente l’allenamento a Trigoria. Nonostante la sonora sconfitta per 5-1la Fiorentina,rimarrà dunque l’allenatore dellae scongiura l’esonero immediato. Ovviamente la sua posizione resta molto delicata e la proprietà, in contatto con il ds Ghisolfi – che non partirà per Parigi, dove si terrà la cerimonia del Pallone d’Oro, alla quale saranno presenti invece Dovbyk e Hummels – continua a ragionare sul da farsi., Sky:inilSportFace.