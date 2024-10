Sport.quotidiano.net - Promozione: con il tecnico in tribuna, gli uomini di Candeloro sbloccano la gara sul finire del primo tempo e dilagano nella ripresa. Show Comacchiese davanti all’ex Renato Villa

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 28 ottobre 2024)3 casumaro 0: Campi, Centonze , Ferri, Angelini, Tsmporin, Minieri, Taroni, Fregnani (83’ Grassi), Tavolieri (87’ Centonze M.), Noschese, Elshazly (74’ Gherlinzoni). Allenatore:. CASUMARO: Saccenti, Vinci, Benini, Franceschini (91’ Bellodi), Farina, Sarto (57’ Govoni), Barbieri (87’ Cresta), D’Elia, Catozzo (68’ Testoni), Daniel, Chinappi (70’ Guernelli). Allenatore: Rambaldi. Arbitro: Musolesi di Bo Marcatori: 45’ Fregnani; 64’, 71’ Taroni. Note: ammoniti Fregnani, Franceschini e Govoni. Allo "Scantamburlo" per la semina del prato al "Raibosola" eal "mitico"foto), allenatore vincente del Comacchio in anni passati e ancora legato alla piazza, la, dopo unsotto tono, porta a casa altri 3 punti importanti che le permettono di proiettarsi in terza posizione a pari punti col Valsanterno.