Napoli, Nando De Napoli parla della sfida con il Milan

(Di lunedì 28 ottobre 2024)De, ex centrocampista del ‘Ciuccio’ che nel 1992 si trasferì per un biennio al, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere del Mezzogiorno. Più in basso le sue parole. De, oggi che è fuori dal calcio è anche più disinibito nei giudizi. Ci dica quindi di Antonio Conte che conosce per averlo affrontato sul campo da avversario. “È l’uomo giusto. Sono convinto che De Laurentiis abbia scelto bene. Il presidente è un uomo astuto e lungimirante. E poi Antonio è uno dei nostri, un ragazzo del Sud anche stimolato dalla guida del miglior club del Mezzogiorno. Ci faccia caso: Kvara e Lukaku oggi quando vengono sostituiti non mugugnano. È il certificato dell’autorevolezza che ha trasferito”.