Superguidatv.it - Le Iene, il monologo di Matilde De Angelis: | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024)Deè stata ospite a LeShow con il suodedicato alle donne. Ecco le parole dell’attrice che torna protagonista con la seconda stagione di Lidia Poet su Netflix. IldiDea LeShow «A volte basta non parlare di una cosa per far si che non esista» – inizia così ildiDea LeShow. L’attrice è stata protagonista di un toccantededicato alle donne e di come sia cambiato il loro ruolo nella storia. «Oggi però trovano posto le donne che si sono imposte alle storia, donne dimenticate. Sono centinaia, migliaia in tutto il mondo, anche in Italia. Donne come Lidia Poet che lottò tutta la vita contro i suoi colleghi uomini per entrare nell’ordine degli avvocati per diventare la prima donna a riuscirci in Europa.