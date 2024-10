L’Ama fa ballare i Lupi di Pontedera, Vigili sconfitti. L’Arbor è un rullo compressore, la Fos cade in casa (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tutti in campo nei campionati di volley. SERIE B L’Ama San Martino fa un solo boccone del Gruppo Lupi di Pontedera, battendolo in trasferta per 3 a 0 (20, 21, 21). I Vigili del Fuoco hanno finalmente esordito in B, ma poco hanno potuto fare a La Spezia, sconfitti per 3 a 0 (13, 20, 21) dalla NPSG. SERIE B1 cade la Tirabassi & Vezzali, battuta a Crema 3 a 1 (25-20 21-25 25-22 26-24). La Giusto Spirito Rubierese perde in casa da Garlasco 1 a 3 (19-25 25-22 23-25 20-25). SERIE B2 Arbor Interclays è rullo compressore sulla Vallefoglia, battuta alla Moro 3 a 0, con set pesanti a 12, 13, 18. Perde invece in casa la Fos Cvr, battuta da una De Mitri di Porto San Giorgio che pareva alla portata delle ragazze di Sazzi: finisce invece 2 a 3 (22-25 25-20 24-26 25-17 8-15). Ilrestodelcarlino.it - L’Ama fa ballare i Lupi di Pontedera, Vigili sconfitti. L’Arbor è un rullo compressore, la Fos cade in casa Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Tutti in campo nei campionati di volley. SERIE BSan Martino fa un solo boccone del Gruppodi, battendolo in trasferta per 3 a 0 (20, 21, 21). Idel Fuoco hanno finalmente esordito in B, ma poco hanno potuto fare a La Spezia,per 3 a 0 (13, 20, 21) dalla NPSG. SERIE B1la Tirabassi & Vezzali, battuta a Crema 3 a 1 (25-20 21-25 25-22 26-24). La Giusto Spirito Rubierese perde inda Garlasco 1 a 3 (19-25 25-22 23-25 20-25). SERIE B2 Arbor Interclays èsulla Vallefoglia, battuta alla Moro 3 a 0, con set pesanti a 12, 13, 18. Perde invece inla Fos Cvr, battuta da una De Mitri di Porto San Giorgio che pareva alla portata delle ragazze di Sazzi: finisce invece 2 a 3 (22-25 25-20 24-26 25-17 8-15).

