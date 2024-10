Spazionapoli.it - “Incontro nelle prossime ore”, svolta in casa Napoli: riguarda il rinnovo dell’azzurro

(Di lunedì 28 ottobre 2024)ore, secondo quanto svelato dal giornalista esperto di calciomercato, ci sarà l’tra la dirigenza della SSCe l’entourage del calciatore azzurro. Il Milan sarà il prossimo avversario di unche vuole continuare a confermare le ottime impressioni di questo inizio di stagione. D’altronde, l’opportunità per dare un ulteriore scossone alla classifica, dopo l’allungo avvenuto alla nona giornata grazie alla vittoria contro il Lecce e il contestuale pareggio tra Inter e Juve, è golosa. Per questo, i tifosi non vedono l’ora di vedere nuovamente in campo i propri beniamini, che hanno ritrovato l’entusiasmo della piazza dopo un’annata, quella scorsa, a dir poco deludente.