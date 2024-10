Lapresse.it - Inchiesta hacker, Pd: “Meloni venga con urgenza in parlamento”

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) L’opposizione chiede a Giorgiadi recarsi subito ine dare spiegazioni “sul quadro che emerge dall’“, definito “inquietante”. “Siamo di fronte ad un sistema di sicurezza del Paese che fa acqua da tutte le parti e che, come è evidente, viene usato dalla destra al governo per pericolosi dossieraggi e faide interne. Il governo, dopo aver varato una inutile legge sulla cybersicurezza, assolutamente priva di risorse, assiste inerme a una guerra intestina tra gruppi di potere giocata sulla pelle della democrazia italiana, con figure che rivestono incarichi pubblici che forse dovrebbero al più presto dimettersi”, hanno affermato i presidenti dei gruppi parlamentari del Pd, Francesco Boccia e Chiara Braga, in una nota.