Inchiesta dossier, Pazzali a un passo dalle dimissioni da Fiera Milano. E i pm chiedono di arrestarlo

Pressing sul presidente della fondazione che gestisce l'ente. Oggi la decisione. Il Pd: "Inevitabile che lasci"

Un "gigantesco mercato di informazioni personali" e riservate acquisite il modo illecito da banche dati strategiche per l'Italia, carpite da ex appartenenti o appartenenti a polizia e Gdf, tecnici informatici e hacker per essere rivendute a clienti ... (Tg24.sky.it)

Se Enrico Pazzali, plenipotenziario della Fondazione Fiera Milano e manager pubblico in quota centrodestra, le informazioni su Ignazio La Russa e il figlio le cercasse per dare una mano, accreditarsi e o per dossierare quello che il presidente del ... (Iltempo.it)

Custodivano una cassaforte sterminata di dossier, 800 mila fascicoli rubati allo Sdi ... Con Equalize, la società di investigazioni del presidente della Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali e ... (milano.repubblica.it)

