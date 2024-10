Formiche.net - Il Quad europeo è obsoleto. Carnagie spiega perché

(Di lunedì 28 ottobre 2024) La scorsa settimana, i leader di Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti si sono riuniti per discutere il sostegno all’Ucraina e altre questioni di sicurezza — tra cui ovviamente la crisi militare attorno a Israele, la cui escalation sembra non fermarsi, come dimostra l’attacco israeliano diretto all’Iran di due giorni fa e le voci che da Teheran giurano una nuova vendetta. Alla riunione l’assenza più illustre era quella di Giorgia Meloni, non invitata nella classica struttura del formato, sebbene in altre occasioni parte del cosiddetto “Quint”, tuttavia contestualmente occupata proprio da un viaggio in Medio Oriente, tra Giordania e Libano, dunque assente più o meno giustificata. Dubbi sul se questa configurazione, comunemente nota come “”, rappresenti ancora oggi una struttura rilevante per la sicurezza transatlantica non emergono solo da Roma.