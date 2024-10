Il Brindisi torna a segnare ma non basta: nel derby con il Fasano urge la svolta (Di lunedì 28 ottobre 2024) Il Brindisi è tornato a segnare. Dopo due pareggi per 0-0 contro Costa d'Amalfi e Martina, i biancazzurri hanno colto un 1-1 al cospetto della Virtus Francavilla, evitando una sconfitta che sarebbe stata pesante e dando qualche segnale di fiducia in vista dei prossimi impegni. A seguito della Brindisireport.it - Il Brindisi torna a segnare ma non basta: nel derby con il Fasano urge la svolta Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Ilto a. Dopo due pareggi per 0-0 contro Costa d'Amalfi e Martina, i biancazzurri hanno colto un 1-1 al cospetto della Virtus Francavilla, evitando una sconfitta che sarebbe stata pesante e dando qualche segnale di fiducia in vista dei prossimi impegni. A seguito della

Il Brindisi torna a segnare ma non basta: nel derby con il Fasano urge la svolta

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

BRINDISI È stato il giorno del derby inedito. Quello che a Brindisi nessuno immaginava. Ipotizzato, però, già a metà marzo quando la squadra di Sakota proprio non ce ... (msn.com)

(LAPRESSE) Ryanair, problema in volo, aereo torna a Brindisi. Assoutenti: quarto problema in pochi giorni, società dia risposte su sicurezza Passeggeri in allarme dopo continui guasti ad aerei ... (informazione.it)

BRINDISI - Il foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi ospiterà venerdì 25 ottobre, alle ore 19 e con ingresso libero, la presentazione del romanzo "Il tempo trafitto" di Ilaria Ferramosca, vincitore ... (giornaledipuglia.com)

Da venerdì a domenica in pedana si sfideranno i migliori fiorettisti di 16 nazioni per la Coppa Europa Under 23. Testimonial della manifestazione Valentina Vezzali ... (rainews.it)

Lo sa bene Vlahovic, spesso finito nel mirino delle critiche, in primis nei suoi momenti no. Ma ora che il serbo si è sbloccato ed è tornato a segnare possono senza alcun dubbio venire in mente ... (sportcafe24.com)