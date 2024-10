Ultimouomo.com - Il Barcellona è tornato

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Al fischio d’inizio è già evidente: il Real Madrid vuole segnare subito, il prima possibile. Deve vincere per agganciare ilprimo in classifica, per spegnere l’entusiasmo che si respira in casa dei rivali di sempre dopo il 4-1 contro il Bayern Monaco in Champions League, per rimetterli al loro posto. E infatti, dopo un minuto, il Real ha la prima occasione. Camavinga riceve a centrocampo e si sbriga a servire la corsa di Mbappé dietro la linea difensiva. Il francese calcia fuori e un secondo dopo l guardalinee alza la bandierina. Il Bernabeu ribolle perché sembra il preludio di una grande serata. Sono mancati centimetri, ma ne arriveranno altre di occasioni così. Dieci minuti dopo ancora Camavinga in verticale, ancora Mbappé scatta e riceve dietro la linea. Stavolta sceglie di passarla a Bellingham sul secondo palo, e non riesce a segnare nemmeno lui.