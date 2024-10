Lanazione.it - I primi cinquant’anni dell’Isolotto. E dopo la festa nuovi traguardi

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Isolotto, una grandeper l’anniversario dei 50 anni alla Limonaia di Villa Strozzi. È stata una giornata che rimarrà nella storia della società biancorossa di via Pio Fedi. Presenti tante personalità sportive e istituzionali, dirigenti, allenatori e giocatori del passato e del presente, insieme a tutto il Consiglio direttivo con tifosi e sponsor. "L’Isolotto - afferma il presidente Giovanni Biondi - ha centrato tantidi prestigio, superando le inevitabili difficoltà che a volte si incontrano, ma rappresentando un valore importante per il territorio, il Quartiere 4 e la città. Un punto di riferimento per tutti". L’evento si è aperto con il videosaluto del presidenteGiovanni Biondi che per impegni professionali non era presente. Poi il saluto di benvenuto dei vicepresidenti Parigi e Fantechi.